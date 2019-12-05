OPEC toplantısı bugün Viyana'da başlıyor! Petrol fiyatları yüzde 30 düşebilir
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bugün yapılacak olan olağan toplantısı öncesi, petrol fiyatlarının varil başına 40 dolara kadar düşebileceğine ilişkin uyarı yapıldı.
Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'den, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak OPEC'in 177. Olağan Toplantısı öncesi küresel petrol piyasasının durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
40 DOLARA DÜŞEBİLİR
Rystad Energy'den yapılan açıklamada, OPEC üyesi ülkeler ve Rusya'nın ham petrol kesinti anlaşmasının süresini uzatmaması ve kesinti miktarını artırmaması durumunda Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 40 dolara kadar düşebileceği vurgulandı.
Küresel petrol piyasasında günlük ortalama 1 milyon varil arz fazlasının petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 5 düşüşe neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bunun gelecek 6 ayda fiyatlarda yüzde 30 azalışa neden olabileceği uyarısında bulunuldu.
1,8 MİLYON VARİL AZALTMA KARARI ALMIŞ...
OPEC-Plus olarak adlandırılan Suudi Arabistan önderliğindeki OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkeler Aralık 2016'da toplam ham petrol üretim miktarlarını günlük ortalama 1,8 milyon varil azaltma kararı almış ve bunu Aralık 2018'e kadar uygulamıştı.
OPEC ve OPEC dışı petrol üreten ülkeler, Aralık 2018'de ham petrol üretim miktarını günlük ortalama 1,2 milyon varil düşürme kararına varırken, daha sonra bunu Mart 2020'ye kadar uzatmışlardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjørnar Tonhaugen, "OPEC ve OPEC dışı petrol üreten ülkeler için açık bir mesajımız var. Şu an yürürlükte olan üretim kesintisi anlaşmasının uzatılması dengeli bir petrol piyasası ve fiyat ortamının 2020'de oluşması için yeterli değil." ifadelerini kullandı.
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