5 Aralık Dünya Mühendisler Günü tebrik ve kutlama mesajları! Dünya Mühendisler Günü nedir?
Dünya Mühendisler Günü 2019 yılında da merak edilen konular arasında yerini aldı. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri nedir? 5 Aralık 2019 Dünya Mühendisler Günü, Türkiye'de kutlanıyor. Diğer ülkelerde ise farklı günlerde kutlanıyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenleri öğrenebilir, sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel mesajlara ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar, makine, kimya, inşaat ve daha birçok alan mühendisler bulunmaktadır. Toplumlar için çalışan mühendislerin günü ise 5 Aralık'ta kutlanıyor. Wikipedia'ya göre Dünya çapında kutlanan tek bir Dünya Mühendisler Günü bulunmuyor. Bunun yerine çeşitli ülkelerde birbirinden farklı tarihlerde Mühendisler Günü kutlanıyor. Türkiye'de bu Mühendiler Günü 5 Aralık iken Belçika'da 1 Temmuz, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da 22 Aralık… Bu özel günde sevdiklerinizin mühendisler gününü kutlayabilirsiniz. Haberimizde en güzel 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları yer almaktadır. İşte 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü tebrik ve kutlama mesajları...
DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?
Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.
Günlük hayatın kolaylaştırılmasında ve geliştirilmesinde birçok farklı projede imzası bulunan mühendislerin günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta dönem dönem bazı kurumlarda etkinlikler düzenlenebiliyor.
MÜHENDİSLİK NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi)'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır.
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