KPDK 19 Aralık’ta toplanıyor
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği, toplu sözleşmede karara bağlanmayan taleplerin gündeme taşınacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının tarihi belli oldu.Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği, toplu sözleşmede karara bağlanmayan taleplerin gündeme taşınacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının tarihi belli oldu. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPDK'nın 19 Aralık'ta toplanacağını bildirdi. KPDK toplantısında emeklilerin aile yardımı alması, kadro talepleri, memurların çeşitli sosyal ve mali haklarının düzeltilmesi gibi konular masaya getirilecek. Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılırken uzlaşılan alanlarda uygulamada başlatılacak.
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