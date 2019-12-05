Memura ikinci kazanç fırsatı! Memurlar başka işlerde çalışabilir mi?

Memurların bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda pek çok soru geliyor. Yasaların bazı sınırlar getirmesine rağmen memurların ek iş yapmaları mümkün. Peki yasalara göre memurlar farklı bir alanda nasıl çalışabilir? Detaylar haberimizde...

Memurların bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda pek çok soru geliyor. Yasaların bazı sınırlar getirmesine rağmen memurların ek iş yapmaları mümkün. Yasaya göre, memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor. Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün.

● Mesai saatleri dışında yapmak, görevini küçük düşürücü davranışlardan kaçınmak ve sosyal güvenlik ilişkisi kurmamak şartıyla memurlar dizi veya filmlerde ya da tiyatro oyunlarında rol alabiliyor. Ayrıca sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyor, CD çıkarabiliyor. Kitap da yazabiliyor. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olmak üzere telif sözleşmesi yapabiliyorlar.

● Memurlar 657'nin 'basına bilgi veya demeç verme' başlıklı 15'inci maddesine aykırı olmamak şartıyla köşe yazarı olabilir, telif ücreti alabilir.

● Anonim ve limited şirketlere hisse ortağı olabiliyorlar. Ancak yönetim ve denetim kurullarında görev almamaları gerekiyor.

● Araçlarını kiraya verebilirler. Gayrimenkul ve menkul geliri elde edebilirler, zirai kazanç sağlayabilirler, bilirkişilik ve hakemlik yapabilirler.

● Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar.

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