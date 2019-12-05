Memura ikinci kazanç fırsatı! Memurlar başka işlerde çalışabilir mi?
Memurların bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda pek çok soru geliyor. Yasaların bazı sınırlar getirmesine rağmen memurların ek iş yapmaları mümkün. Peki yasalara göre memurlar farklı bir alanda nasıl çalışabilir? Detaylar haberimizde...
Memurların bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda pek çok soru geliyor. Yasaların bazı sınırlar getirmesine rağmen memurların ek iş yapmaları mümkün. Yasaya göre, memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor. Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün.
● Mesai saatleri dışında yapmak, görevini küçük düşürücü davranışlardan kaçınmak ve sosyal güvenlik ilişkisi kurmamak şartıyla memurlar dizi veya filmlerde ya da tiyatro oyunlarında rol alabiliyor. Ayrıca sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyor, CD çıkarabiliyor. Kitap da yazabiliyor. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olmak üzere telif sözleşmesi yapabiliyorlar.
● Memurlar 657'nin 'basına bilgi veya demeç verme' başlıklı 15'inci maddesine aykırı olmamak şartıyla köşe yazarı olabilir, telif ücreti alabilir.
● Anonim ve limited şirketlere hisse ortağı olabiliyorlar. Ancak yönetim ve denetim kurullarında görev almamaları gerekiyor.
● Araçlarını kiraya verebilirler. Gayrimenkul ve menkul geliri elde edebilirler, zirai kazanç sağlayabilirler, bilirkişilik ve hakemlik yapabilirler.
● Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Vikings 6. sezon nasıl izlenir? Vikings 6. sezon 1. bölüm izleme yolları! DMAX yayın akışı!
- Galatasaray’ı yenen Tuzlaspor kadro değeri ne kadar? Tuzlaspor kaçıncı ligde?
- Kuruluş Osman Sofya (Sofia) kimdir? Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç kimdir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Tarihte nerede yaşadı?
- Kuruluş Osman 3. bölüm izle! Kuruluş Osman 3. bölüm tek parça izle! - ATV
- Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Eskişehir kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması geldi mi?
- Ceren Özdemir neden öldü? Ceren Özdemir’i kim öldürdü? Cinayette korkunç detay!
- Ceren Özdemir katili kim? Ceren Özdemir katili hakkında şok gerçek! 14 yıl önce…
- Son dakika: NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı
- Son dakika: Ceren Özdemir’in son anları kameraya böyle yansıdı
- Eski HDP'li vekil Mizgin Irgat'a PKK propagandasından hapis cezası
- Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin flaş açıklama