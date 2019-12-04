Katar, Türkiye'ye bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak

Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye 7 milyar dolar daha var." dedi.

Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var" dedi. Al-Jaida, Katar'ın geçen yıl Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu belirterek, iki ülkenin sağlıklı politik ilişkilere sahip olduğunu ve devlet başkanlarının küresel gelişmeler üzerine ortak stratejik bakış açılarının birbirleriyle paylaştığını söyledi.

GERİ DÖNÜŞ KAZANÇLI

Al-Jaida, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok açık bir ülke olduğunu kaydederek, "Türkiye çok büyük bir ülke ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki (yatırımların) geri dönüşleri çok kazançlı" dedi.

Ülkedeki yabancı yatırımların artması için daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu anlatan Al-Jaida, Katar'ın Türkiye hukuk sistemine aşina olmadığını fakat Türk pazarının çok çekici olduğunu ve yatırımcıların ülkede çok rahat hissettiğini ifade etti.

"TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZ YÜZYILLARA DAYANIYOR"

Hukuksal çerçevede atılacak bazı adımların yabancı yatırımcıların önünü açacağını söyleyen Al-Jaida, "Katar Türkiye'de yatırım yapmaya devam edecek. Sadece bankacılık sektöründe değil, emlak sektöründe de. 10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var. Yatırımlar sağlıklı siyasi ilişkileri takip eder ve bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz yüzyıllara dayanıyor" ifadelerini kullandı.

İFM'YE ÖRNEK OLABİLİR

İstanbul Finans Merkezi projesinin stratejik olarak Avrupa ile Müslüman milletler arasında yer aldığını anlatan Al-Jaida, "Türkiye çok önemli rol oynayabilir" dedi. "Ben İstanbul Finans Merkezi'nin geleceği konusunda çok çok olumluyum" ifadesini kullanan Al-Jaida, merkezin doğrudan yabancı yatırımlar açısından örnek olabileceğini aktardı.