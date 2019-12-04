Katar, Türkiye'ye bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak
Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye 7 milyar dolar daha var." dedi.
Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var" dedi. Al-Jaida, Katar'ın geçen yıl Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu belirterek, iki ülkenin sağlıklı politik ilişkilere sahip olduğunu ve devlet başkanlarının küresel gelişmeler üzerine ortak stratejik bakış açılarının birbirleriyle paylaştığını söyledi.
GERİ DÖNÜŞ KAZANÇLI
Al-Jaida, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok açık bir ülke olduğunu kaydederek, "Türkiye çok büyük bir ülke ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki (yatırımların) geri dönüşleri çok kazançlı" dedi.
Ülkedeki yabancı yatırımların artması için daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu anlatan Al-Jaida, Katar'ın Türkiye hukuk sistemine aşina olmadığını fakat Türk pazarının çok çekici olduğunu ve yatırımcıların ülkede çok rahat hissettiğini ifade etti.
"TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZ YÜZYILLARA DAYANIYOR"
Hukuksal çerçevede atılacak bazı adımların yabancı yatırımcıların önünü açacağını söyleyen Al-Jaida, "Katar Türkiye'de yatırım yapmaya devam edecek. Sadece bankacılık sektöründe değil, emlak sektöründe de. 10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var. Yatırımlar sağlıklı siyasi ilişkileri takip eder ve bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz yüzyıllara dayanıyor" ifadelerini kullandı.
İFM'YE ÖRNEK OLABİLİR
İstanbul Finans Merkezi projesinin stratejik olarak Avrupa ile Müslüman milletler arasında yer aldığını anlatan Al-Jaida, "Türkiye çok önemli rol oynayabilir" dedi. "Ben İstanbul Finans Merkezi'nin geleceği konusunda çok çok olumluyum" ifadesini kullanan Al-Jaida, merkezin doğrudan yabancı yatırımlar açısından örnek olabileceğini aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ceyhan’a 10 milyar $
- Engelli ataması ayın son haftası
- Makinecilerin hedefi 63.3 milyar $
- İstanbul'da sahte banka vurgunu!
- 12 mango ağacından 45 bin TL
- Ayrımcılık yapan tazminatı öder
- Katar’dan 7 milyar dolar geliyor
- Yaşlılıkta çifte kazanç
- Bakanlık düğmeye bastı! 62 milyon liralık destek...
- Girişimciye 320 milyon TL
- Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…
- 2020 yılbaşı bileti çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı…
- Bir bankadan daha faiz indirimi açıklaması… En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle! EDHO 150. bölüm tek parça izle! - ATV
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
- 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...
- Son dakika: Putin'den flaş NATO açıklaması
- İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Türkiye ile Libya'nın tarihi 'Akdeniz' anlaşması Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı panikletti
- Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı