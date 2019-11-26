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Katar 30 yıl sonra Türkiye'den ilk kez küçükbaş hayvan aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
30 YIL SONRA BİR İLK! PİYASA CANLANDI

Et ithalatını 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefleyen artık canlı hayvan ihracatı yapıyor. Van’dan 30 yıl aradan sonra ’a 30 bin küçükbaş hayvan gönderildi. Yapılan sayesinde bölgede hayvancılık da canlandı.

Bir dönem hayvan ithalatıyla sık sık gündeme gelen artık ihracatçı hale geliyor. Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van'da, mayıs ayından bu yana 'a 30 bin küçükbaş hayvan ihraç edildi. Özalp İlçe ve Orman Müdürü , 30 yıl aradan sonra Van'dan Katar'a hayvan göndermeye başladıklarını söyledi.

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