Katar 30 yıl sonra Türkiye'den ilk kez küçükbaş hayvan aldı

Et ithalatını 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefleyen Türkiye artık canlı hayvan ihracatı yapıyor. Van’dan 30 yıl aradan sonra Katar’a 30 bin küçükbaş hayvan gönderildi. Yapılan ihracat sayesinde bölgede hayvancılık da canlandı.

Bir dönem hayvan ithalatıyla sık sık gündeme gelen Türkiye artık ihracatçı hale geliyor. Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van'da, mayıs ayından bu yana Katar'a 30 bin küçükbaş hayvan ihraç edildi. Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Polat, 30 yıl aradan sonra Van'dan Katar'a hayvan göndermeye başladıklarını söyledi.