Yerli otomobilde yeni gelişme! O isim medya sorumlusu belli oldu
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Yerli otomobille ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir iki hafta içinde yerli otomobili basın karşısına çıkarması beklenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun medya sorumlusu açıklandı. Yerli otomobilin medya ilişkileri sorumlusu uzun yıllar otomobil gazeteciliği yapan Hakan Özenen oldu.
Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı. Bu ay tanıtımı yapılacak yerli otomobilin medya sorumlusu da açıklandı. Ayın ikinci yarısında tanıtılması beklenen yerli otomobilin basın iletişimini uzun yıllar otomobil gazeteciliği yapan Hakan Özenen yürütecek.
GAZETEDEN YERLİ OTOMOBİLE TRANSFER
Uzun yıllar otomobil dergilerinde ve gazetelerde otomobil editörlüğü, şef editörlük ve otomotiv gazeteciliği yapan Özenen, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı mezunudur.
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