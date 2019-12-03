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Türkiye Vakıflar Bankasının A ve B grubu hisseleri Hazineye devredildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASININ A VE B GRUBU HİSSELERİ HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler Hazineye devredildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye Türk Anonim Ortaklığı () hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait bulunanlar hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi.

Kararda, değeri belirlenen hisselerin tamamının bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve adına banka pay defterine kaydedileceği belirtildi.

Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

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