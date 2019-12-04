Ziraat Bankası'na iki ödül birden
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Ziraat Bankası'na yurt dışından iki ödül birden geldi. 'Financial Innovation Awards 2019'da, Ziraat Bankası 'müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren' sistemiyle ödül aldı.Ziraat Bankası'na yurt dışından iki ödül birden geldi. 'Financial Innovation Awards 2019'da, Ziraat Bankası 'müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren' sistemiyle ödül aldı. Ziraat Bankası ayrıca, 'Global Banking & Finance Awards 2019' ödüllerinde, kurduğu kurumsal mimari sistemi ile iyi 'dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi' dalında özel ödül aldı.
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