Ayrımcılık yapan tazminatı öder! Ayrımcılığa uğrayan işçinin hakları nelerdir?
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Çalışanların en çok şikayet ettiği konuların başında ayrımcılık geliyor. Özellikle kadın çalışanlar bu konuda oldukça dertli. İş Kanunumuz bu konuda kesin bir hüküm içeriyor. Peki, çalışana ayrımcılık yapan işveren yargılanır mı? İşçiye ayrımcılığın maddi cezası nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...Çalışanların en çok şikayet ettiği konuların başında ayrımcılık geliyor. Özellikle kadın çalışanlar bu konuda oldukça dertli. İş Kanunumuz bu konuda kesin bir hüküm içeriyor. 5'inci Madde'de, "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz" deniliyor. Yasa koyucu, işçinin ayrımcılığa maruz kaldığını ispat etmesi gerektiğini de belirtiyor. İşçi delilleriyle bu durumu ortaya koyarsa işverene de aksini ispat etmek düşüyor. Örneğin; işveren hamile olduğu için işçisini işten çıkartırsa fesih sebebinin geçerli bir nedene dayandığını ispat etmek zorunda. Yasa, bu kurala aykırı davranan işverenin cezai işleme tabi tutulmasını düzenliyor. Böyle bir muameleye maruz kalan işçiye 4 aylık brüt ücreti ödeniyor. Ayrıca işçi yoksun bırakıldığı hakların tamamını talep etme hakkına da sahip oluyor. İşten çıkarıldığı için kıdem tazminatını alabiliyor.
YARGITAY'DAN ÖRNEK KARAR
Konuyla ilgili Yargıtay'dan yeni bir karar geldi. İstanbul'da bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalışırken, hamile olduğuna ilişkin raporu sunduktan 2 gün sonra işten çıkartılan kişinin davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hamilelik nedeniyle ayrımcılık yapılarak, iş sözleşmesinin feshedildiği sonucuna ulaştı. Yerel mahkeme kararını bozan daire, davacı hakkında ayrımcılık tazminatına karar verdi.
FARUK ERDEM - TAKVİM
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