12 mango ağacından 45 bin TL
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyvesi elde edip, 45 bin lira gelir sağladı.Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyvesi elde edip, 45 bin lira gelir sağladı. Tekin, "Mango altın yumurtlayan bir meyve. Bunun değerini çiftçiler olarak bilelim" dedi. Mangonun kilo fiyatının muzdan katbekat fazla olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu: "Muzun kilosu 4, mangonun kilosu 40 lira. Arada büyük fark var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Çiftçiler için, mangonun çoğalması için. Bir ağaçtan 4 bin, 12 ağaçtan 45 bin lira kazandım."
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