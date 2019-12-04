Katar’dan 7 milyar dolar geliyor
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhüdün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var" dedi.Katar Finans Merkezi Başkanı Yousuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini belirterek, "10 milyar dolarlık taahhüdün yüzde 35'i gerçekleşti, Türkiye'ye akacak 7 milyar dolar daha var" dedi. Katar'ın geçen yıl Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu söyleyen Al-Jaida, iki ülkenin sağlıklı politik ilişkilere sahip olduğunu ve devlet başkanlarının küresel gelişmeler üzerine ortak stratejik bakış açılarını birbirleriyle paylaştığını kaydetti. Al-Jaida, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok açık bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye çok büyük bir ülke ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki (yatırımların) geri dönüşleri çok kazançlı" şeklinde konuştu. Hukuksal çerçevede atılacak bazı adımların yabancı yatırımcıların önünü açacağını söyleyen Al-Jaida, "Katar Türkiye'de yatırım yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Alışverişler rekor kırdı
- Ziraat Bankası'na iki ödül birden
- Ayrımcılık yapan tazminatı öder
- Engelli ataması ayın son haftası
- Yaşlılıkta çifte kazanç
- Makinecilerin hedefi 63.3 milyar $
- Girişimciye 320 milyon TL
- 12 mango ağacından 45 bin TL
- Ceyhan’a 10 milyar $
- Bakanlık düğmeye bastı! 62 milyon liralık destek...
Daha Fazla Gör
- Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…
- 2020 yılbaşı bileti çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı…
- Bir bankadan daha faiz indirimi açıklaması… En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle! EDHO 150. bölüm tek parça izle! - ATV
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
- 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...
- Son dakika: Putin'den flaş NATO açıklaması
- İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Türkiye ile Libya'nın tarihi 'Akdeniz' anlaşması Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı panikletti
- Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı