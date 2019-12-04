Makinecilerin hedefi 63.3 milyar $
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı kapsamında stratejik sektörler arasında konumlandırılan makine sektörü, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) organizasyonuyla Makine Sektör Çalıştayı'nda buluştu.Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı kapsamında stratejik sektörler arasında konumlandırılan makine sektörü, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) organizasyonuyla Makine Sektör Çalıştayı'nda buluştu. Çalıştaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Ruhsar Pekcan, "Küresel teknoloji savaşları içinde yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelik önemli fırsatlar var. İyi değerlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Hasan Büyükdede de makine imalatçılarının rekabet gücünü koruması gerektiğine dikkat çekti. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise "Türk makine sektörü 2030'da 4.5 trilyon dolara ulaşması beklenen dünya makine ticareti içinde 63.3 milyar dolar pazar payı almayı hedefliyor" dedi.
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