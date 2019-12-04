Makinecilerin hedefi 63.3 milyar $

Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı kapsamında stratejik sektörler arasında konumlandırılan makine sektörü, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) organizasyonuyla Makine Sektör Çalıştayı'nda buluştu.

İhracat Ana Planı kapsamındastratejik sektörlerarasında konumlandırılanmakine sektörü, Makineİhracatçıları Birliği (MAİB)organizasyonuyla'ndabuluştu. Çalıştaya TicaretBakanıSanayi ve TeknolojiBakan Yardımcısıile Türkiyeİhracatçılar MeclisiBaşkanıdekatıldı. Ruhsar Pekcan,"Küresel teknoloji savaşlarıiçinde yüksek teknolojiliürün ihracatına yönelikönemli fırsatlar var. İyideğerlendirmeyi amaçlıyoruz"diye konuştu. HasanBüyükdede de makineimalatçılarının rekabet gücünükoruması gerektiğine dikkatçekti. MAİB Başkanı KutluKaravelioğlu ise "Türk makinesektörü 2030'da 4.5 trilyondolara ulaşması beklenendünya makine ticareti içinde63.3 milyar dolar pazar payıalmayı hedefliyor" dedi.