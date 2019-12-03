2020 yılbaşı bileti çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı…

2020 Milli Piyango yılbaşı bileti çıktı mı? Talih kuşunun kendisine konmasını isteyen vatandaşlar yılbaşı biletleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. En çok merak edilen ise çeyrek bilet fiyatı oldu. Peki, yılbaşı bileti çıktı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamada yılbaşı büyük ikramiyesinin 80 milyon TL olduğu açıklandı. Biletlere yoğun talep var. İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları…

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 yılbaşı bilet fiyatları gündeme oturdu. Büyük ikramiye kazanma hayalleri kuran vatandaşlar şimdiden Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletlerini almak istiyor. Peki, 2020 yılbaşı bileti çıktı mı? Çeyrek, yarım ve tam biletlerle bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtılacak. Büyük ikramiye 80 milyon TL olarak belirlendi.

2020 YILBAŞI BİLETİ ÇIKTI MI?

Basılan binlerce bilet 29 Kasım günü satışa çıktı.

YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım'dan itibaren satışa çıktı.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO ÇILGINLIĞI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, biletlerin, geçen cuma günü 10 binden fazla gezici bayi aracılığıyla satışa sunulduğunu hatırlattı.

Çeyrek, yarım ve tam biletlerle bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını dile getiren Uçar, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Basılan ve şu ana kadar satılan bilet sayısı hakkında da bilgi veren Uçar, "Bu yıl, 37 milyonun üzerinde bilet basıldı. Biletlerin, bugün itibarıyla 11 milyonu satılmış durumda. Sipariş bazında ise yüzde 120 oranında talep var. Şu anda idaremizde bilet kalmadı." diye konuştu.