İş birliği yapan KOBİ’lere destek! Projelere KOSGEB’den 10 milyon TL

KOSGEB, büyümek için işbirliği yapan KOBİ’leri destekliyor. İşbirliği projelerine geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlanıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin işbirliklerini destekliyor. İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor. Program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.



2 FARKLI MODEL

2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.





Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı var.