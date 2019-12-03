İş birliği yapan KOBİ’lere destek! Projelere KOSGEB’den 10 milyon TL
KOSGEB, büyümek için işbirliği yapan KOBİ’leri destekliyor. İşbirliği projelerine geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlanıyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin işbirliklerini destekliyor. İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor. Program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
2 FARKLI MODEL
2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman?
- Borsa İstanbul'da yeni rekor
- Erken emeklilik için büyük fırsat! 31 Aralık'a kadar ödeyenler ucuza emekli olacak!
- Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor...
- Konut alacaklara müjde! Bir banka daha faizi düşürdü...
- Bakan Albayrak'tan "İVME Finansman Paketi" açıklaması
- Ar-Ge birimleri kadınlarla güçleniyor
- ‘Kendi fotoğrafına kolay ulaş’ yazılımı
- Patenti aldı ihracata başlıyor
- Milyonları ilgilendiriyor! Bugün son gün
- 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
- 17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?
- Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?
- Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı
- Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?
- Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır?
- Hangi bilgi yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler?
- 15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir?
- Hangisi muşmulanın diğer adıdır?