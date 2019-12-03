‘Kendi fotoğrafına kolay ulaş’ yazılımı
Giriş Tarihi: 03.12.2019
ÇUkurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Cengiz Akcan, spor, eğlence, doğa ve kurum organizasyonlarında çekilen fotoğrafların yüz tarama yöntemiyle sahiplerine ulaştırılabileceği bir yazılım geliştirdi. 'VOBO' adı verilen yazılım ilk olarak Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda test edildi. Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin desteklediği genç girişimciler arasında yer alan Akcan, "Sistemimiz dakikada 10 bin fotoğraf tarıyor. Rakipler arasında 2 Türk ve 2 yabancı firma var" dedi.Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Cengiz Akcan, spor, eğlence, doğa ve kurum organizasyonlarında çekilen fotoğrafların yüz tarama yöntemiyle sahiplerine ulaştırılabileceği bir yazılım geliştirdi. 'VOBO' adı verilen yazılım ilk olarak Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda test edildi. Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin desteklediği genç girişimciler arasında yer alan Akcan, "Sistemimiz dakikada 10 bin fotoğraf tarıyor. Rakipler arasında 2 Türk ve 2 yabancı firma var" dedi.
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