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‘Kendi fotoğrafına kolay ulaş’ yazılımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019
‘KENDİ FOTOĞRAFINA KOLAY ULAŞ’ YAZILIMI

ÇUkurova Üniversitesi öğrencisi , spor, eğlence, doğa ve kurum organizasyonlarında çekilen fotoğrafların yüz tarama yöntemiyle sahiplerine ulaştırılabileceği bir yazılım geliştirdi. 'VOBO' adı verilen yazılım ilk olarak Nisan'da Adana'da-Uluslararası 'nda test edildi. Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin desteklediği genç girişimciler arasında yer alan Akcan, "Sistemimiz dakikada 10 bin fotoğraf tarıyor. Rakipler arasında 2 Türk ve 2 yabancı firma var" dedi.

Çukurova Üniversitesi öğrencisi Cengiz Akcan, spor, eğlence, doğa ve kurum organizasyonlarında çekilen fotoğrafların yüz tarama yöntemiyle sahiplerine ulaştırılabileceği bir yazılım geliştirdi. 'VOBO' adı verilen yazılım ilk olarak Nisan'da Adana'da-Uluslararası 'nda test edildi. Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin desteklediği genç girişimciler arasında yer alan Akcan, "Sistemimiz dakikada 10 bin fotoğraf tarıyor. Rakipler arasında 2 Türk ve 2 yabancı firma var" dedi.

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