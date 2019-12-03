Bir bankadan daha faiz indirimi açıklaması… En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Bankalardan art arda konut kredisi faiz indirimi müjdesi geliyor. Son olarak Yapı Kredi’den konut kredisi faiz oranına ilişkin indirim kararı geldi. Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Bankalardan konut kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun konut kredisi faiz oranlarını araştırılıyor. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar? Tüm bankaların konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. Ev sahibi olmak isteyenler, uygun kredi faiz oranlarıyla ve cazip ödeme fırsatlarıyla ev sahibi olabiliyor. İşte, tüm bankaların konut kredisi faiz oranları!
En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2019 yılının son günlerinde bankalardan konut kredisi faizlerinde indirim müjdesi gelmeye devam ediyor. Bir bankadan daha faiz indirimi açıklaması geldi. Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çektiğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası'nın konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek. Peki, en uygun konut kredisi faiz oranları hangi bankada? İşte, tüm bankaların en güncel konut kredisi faiz oranları…
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