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Türkiye pozitif büyüyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019
TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜYECEK

Dünyaca ünlü ekonomist , ekonomisinin, geçen yılın ikinci yarısında krizi ve finansal baskılar sonucu meydana gelen durgunluk döneminden çıktığını belirterek, "İhracatın daha rekabetçi olmasıyla düştü. Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek ve önümüzdeki yıl için büyüme yüzde 3 civarında olacak" dedi.

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ekonomisinin, geçen yılın ikinci yarısında krizi ve finansal baskılar sonucu meydana gelen durgunluk döneminden çıktığını belirterek, "İhracatın daha rekabetçi olmasıyla düştü. Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek ve önümüzdeki yıl için büyüme yüzde 3 civarında olacak" dedi.

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