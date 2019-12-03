03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

5 milyon gencin borcu siliniyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019
5 MİLYON GENCİN BORCU SİLİNİYOR

'ın açıkladığı () borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışma, milyonları heyecanlandırdı.

Berat Albayrak'ın açıkladığı () borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışma, milyonları heyecanlandırdı. Yaklaşık 5 milyon genci ilgilendiren 6-7 milyar liralık yapılandırma paketinin detayları merak konusu oldu. 2020 yılı itibariyle yaşama geçirilecek paket kapsamında, farklı formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesinin ise kesinlikle söz konusu olmayacağı ifade ediliyor. Taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında bulunuyor. Faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi gecikme faizi nedeniyle yükselen borçta önemli bir düşüş getirecek. KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan 2 yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, 'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. Ödemeyi 1'er yıllık süreyle ertelemek mümkün. Bu imkandan iş bulamayanlar, askere gidenler ve eğitimini sürdürenler yararlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN