Asgari ücrette pazarlık başladı
Giriş Tarihi: 03.12.2019
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Komisyonun işçi ve işveren bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşması en temel gayemiz. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz ediyor" dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Bekar bir işçinin yaşam maliyeti aylık net 2 bin 578 lira olarak belirlemiştir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ar-Ge birimleri kadınlarla güçleniyor
- Türkiye pozitif büyüyecek
- Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor...
- 5 milyon gencin borcu siliniyor
- ‘Kendi fotoğrafına kolay ulaş’ yazılımı
- İş birliği yapan KOBİ’lere destek
- Engellilere 4 koldan destek
- Patenti aldı ihracata başlıyor
- Büyüme maratonu
- Borsa İstanbul'da yeni rekor
Daha Fazla Gör
- 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
- 17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?
- Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?
- Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı
- Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?
- Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır?
- Hangi bilgi yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler?
- 15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir?
- Hangisi muşmulanın diğer adıdır?