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Ev alana, evlenene devlet katkısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019
EV ALANA, EVLENENE DEVLET KATKISI

Ev alıp ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemeler yeni yıldan önce yapılıyor. Devlet katkısı 25 bin liraya çıkan konut hesabına ilişkin müjdeli haber 'tan geldi.

Ev alıp ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemeler yeni yıldan önce yapılıyor. Devlet katkısı 25 bin liraya çıkan konut hesabına ilişkin müjdeli haber 'tan geldi. Bakan Albayrak, yıl sonuna kadar ödemelerin başlayacağını söyledi. Albayrak, "Bu kapsamda sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon liralık birikmiş tasarruf bulunuyor" dedi.


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