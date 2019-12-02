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Uygunsuz ürüne 4.6 milyon ceza

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019
UYGUNSUZ ÜRÜNE 4.6 MİLYON CEZA

'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl Ocak-Eylül döneminde denetlenirken, bunlardan 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, 4.6 milyon liralık ceza uygulandı. Asansörler, 3.2 milyon lirayla en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu.

Sanayi Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl Ocak-Eylül döneminde denetlenirken, bunlardan 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, 4.6 milyon liralık ceza uygulandı. Asansörler, 3.2 milyon lirayla en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu.

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