Uygunsuz ürüne 4.6 milyon ceza
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Sanayi Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl Ocak-Eylül döneminde denetlenirken, bunlardan 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, 4.6 milyon liralık ceza uygulandı. Asansörler, 3.2 milyon lirayla en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu.Sanayi Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl Ocak-Eylül döneminde denetlenirken, bunlardan 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, 4.6 milyon liralık ceza uygulandı. Asansörler, 3.2 milyon lirayla en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Görme engelli renkleri bilecek
- Rota Türkiye
- Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak?
- Ucuz gıda için ‘köprü’ modeli
- Sektörlere kayıt dışı takibi
- Emekliye ve memura ayda 406 TL!
- Ne dolar ne euro, en çok kazandıran altın oldu
- Emekliye üç zam! Ek ödemeyle birlikte...
- Bankalardan tarihin en büyük ekim ayı karı
- Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?
Daha Fazla Gör
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu
- CHP'de Canan Kaftancıoğlu gidici mi? Partilileri tasfiye korkusu sardı
- İran'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü
- Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs ile tır çarpıştı
- Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!
- Yunanistan'dan göçmenlere merhametsizlik! Balen Muhammed Zilan: Ellerimi bıçakla kestiler
- Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
- Kars'ta 4 büyüklüğünde korkutan deprem! 2019 AFAD-Kandilli son depremler...
- BAE ve Suudi Arabistan'dan Osmanlı'ya iftira atan dizi: Ateş Krallıkları
- Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Zorunlu kış lastiği cezası ne kadar? Uymayanlara kötü haber...
- İlber Ortaylı'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi!
- UFO sanılmıştı! Rusya'daki ışık huzmesinin gizemi çözüldü