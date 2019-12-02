Uygunsuz ürüne 4.6 milyon ceza

Sanayi Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl Ocak-Eylül döneminde denetlenirken, bunlardan 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, 4.6 milyon liralık ceza uygulandı. Asansörler, 3.2 milyon lirayla en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu.

'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden'si bu yıl Ocak-Eylül döneminde denetlenirken, bunlardan 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken,ceza uygulandı. Asansörler,en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu.