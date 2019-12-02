02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sektörlere kayıt dışı takibi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019
SEKTÖRLERE KAYIT DIŞI TAKİBİ

2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan (GİB), bu alandaki mücadelesine planlı şekilde devam ediyor. Başkanlık, nakit ekonomisi ve konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, ile gıda sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması için düzenlediği çalıştaylarda bu alanlardaki açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırıyor.

2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu alandaki mücadelesine planlı şekilde devam ediyor. Başkanlık, nakit ekonomisi ve konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması için düzenlediği çalıştaylarda bu alanlardaki açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN