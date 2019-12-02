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Görme engelli renkleri bilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019
GÖRME ENGELLİ RENKLERİ BİLECEK

, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan 'EyeSense' uygulamasını destekledi. Uygulama, 'renk tanıma' özelliğiyle zenginleştirildi ve EyeSense'in ara yüzünü yeniledi. Kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabilecek.

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan 'EyeSense' uygulamasını destekledi. Uygulama, 'renk tanıma' özelliğiyle zenginleştirildi ve EyeSense'in ara yüzünü yeniledi. Kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabilecek.

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