Görme engelli renkleri bilecek
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan 'EyeSense' uygulamasını yeni özelliklerle destekledi. Uygulama, 'renk tanıma' özelliğiyle zenginleştirildi ve EyeSense'in ara yüzünü yeniledi. Kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabilecek.Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan 'EyeSense' uygulamasını yeni özelliklerle destekledi. Uygulama, 'renk tanıma' özelliğiyle zenginleştirildi ve EyeSense'in ara yüzünü yeniledi. Kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bankalardan tarihin en büyük ekim ayı karı
- Rota Türkiye
- Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?
- Ucuz gıda için ‘köprü’ modeli
- Emekliye ve memura ayda 406 TL!
- Ne dolar ne euro, en çok kazandıran altın oldu
- Uygunsuz ürüne 4.6 milyon ceza
- Emekliye üç zam! Ek ödemeyle birlikte...
- Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak?
- Sektörlere kayıt dışı takibi
Daha Fazla Gör
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu
- CHP'de Canan Kaftancıoğlu gidici mi? Partilileri tasfiye korkusu sardı
- İran'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü
- Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs ile tır çarpıştı
- Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!
- Yunanistan'dan göçmenlere merhametsizlik! Balen Muhammed Zilan: Ellerimi bıçakla kestiler
- Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
- Kars'ta 4 büyüklüğünde korkutan deprem! 2019 AFAD-Kandilli son depremler...
- BAE ve Suudi Arabistan'dan Osmanlı'ya iftira atan dizi: Ateş Krallıkları
- Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Zorunlu kış lastiği cezası ne kadar? Uymayanlara kötü haber...
- İlber Ortaylı'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi!
- UFO sanılmıştı! Rusya'daki ışık huzmesinin gizemi çözüldü