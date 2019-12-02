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Ucuz gıda için ‘köprü’ modeli

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019
UCUZ GIDA İÇİN ‘KÖPRÜ’ MODELİ

Tarım () Genel Müdürü , üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız" dedi. Tarım Kredi, ürünlerin satıldığı market sayısını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım () Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız" dedi. Tarım Kredi, ürünlerin satıldığı market sayısını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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