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''Gelecek yıllara daha güçlü gireceğiz''

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019
''GELECEK YILLARA DAHA GÜÇLÜ GİRECEĞİZ''

Denizbank Genel Müdürü , "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha az bir kârla devam edeceğiz. bankacılığında benzer bir eğilim olabilir. Bu yıl kazançların önemli bir kısmı sorunlu kredilere karşılık ayrılmasında değerlendirilecek. Bu da bilançolarının gelecek yıllara daha temiz ve güçlü girmesini sağlayacak" diye konuştu.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha az bir kârla devam edeceğiz. bankacılığında benzer bir eğilim olabilir. Bu yıl kazançların önemli bir kısmı sorunlu kredilere karşılık ayrılmasında değerlendirilecek. Bu da bilançolarının gelecek yıllara daha temiz ve güçlü girmesini sağlayacak" diye konuştu.

9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Ateş, 'nin risk primi düştükçe ve kredi notu arttıkça sendikasyon ve yurt dışı borçlanma faizlerinin otomatik olarak düştüğünü aktardı. Ateş, "Önümüzdeki hafta sendikasyonumuzu kapatıyoruz. Güzel bir kapanış olacak" dedi.


, 'Ticari hayatı ayakta tutarsanız bankaları ayakta tutarsınız. 'ler candır. Onlara çok iyi bakmamız lazım' dedi.

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