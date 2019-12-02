İngiliz sitenin araştırmasına göre Türkiye en gözde tatil ülkeleri sıralamasında 6'ncı oldu
Giriş Tarihi: 02.12.2019
2020’de Almanlar’ın 1 numaralı tatil destinasyonu olacağı belirtilen ülkemiz, İngilizler’in tercihlerinde de üst sıralara çıktı.Türkiye, 6 sıra yükselerek ilk 6 arasında yer aldı.2020 yaz dönemi tatili için dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri açıklandı. İngiliz seyahat sitesi TravelSupermarket'in araştırmasına göre; Türkiye en gözde tatil ülkeleri sıralamasında 6'ncı oldu. İlk 5'te yer alan ülkeler Litvanya, Hırvatistan, Malta, Portekiz ve Tunus olarak sıralandı. Araştırmada Türkiye'nin tercih sıralamasında 12'nci olduğu 2016 ve 2017 yıllarındaki gerilemeyi, 2018 ve 2019'da tersine çevirdiği belirtildi. 2020'de tatil aramalarında Türkiye'nin ibresinin hızla yukarı çıktığı vurgulanırken, tatilcilerin en fazla Antalya'yı tercih ettiği kaydedildi. Araştırmada Antalya'da her şey dahil 4 ve 5 yıldızlı otellerin kalitesine de vurgu yapıldı. Öte yandan 2019'da Antalya'da paket tatil fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 90 artış kaydettiğine de dikkat çekildi.
ALMANYA'NIN GÖZDESİ
Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan 2020 Seyahat Trendleri konulu araştırmada da 2020 yılında da Almanlar'ın ilk tercihinin Türkiye olacağı belirtildi. Dünyanın farklı turizm bölgelerine yıllık 27 milyon turist gönderen TUİ, "T��rkiye rezervasyonlarının hızlı bir şekilde yükselişi devam ediyor. Ön rezervasyonlar 2020 yılında, Almanlar'ın tercihinin Türkiye olacağını gösteriyor" açıklamasını yaptı.
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