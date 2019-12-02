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Fiyat oyunu bitiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019
FİYAT OYUNU BİTİYOR

kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarına dahil oluyor. Teknik çalışmaları süren sistemin entegre edilmesiyle beraber, komisyoncular ve tüccarlar Hal Kayıt Sistemi'ne yaptığı bildirimlerdeki miktar ve fiyat bilgilerinden farklı olarak fatura ve müstahsil makbuzu düzenleyemeyecek. Bu sayede etkin bir kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarına dahil oluyor. Teknik çalışmaları süren sistemin entegre edilmesiyle beraber, komisyoncular ve tüccarlar Hal Kayıt Sistemi'ne yaptığı bildirimlerdeki miktar ve fiyat bilgilerinden farklı olarak fatura ve müstahsil makbuzu düzenleyemeyecek. Bu sayede etkin bir kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor.

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