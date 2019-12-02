Fiyat oyunu bitiyor
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarına dahil oluyor. Teknik çalışmaları süren sistemin entegre edilmesiyle beraber, komisyoncular ve tüccarlar Hal Kayıt Sistemi'ne yaptığı bildirimlerdeki miktar ve fiyat bilgilerinden farklı olarak fatura ve müstahsil makbuzu düzenleyemeyecek. Bu sayede etkin bir kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor.Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarına dahil oluyor. Teknik çalışmaları süren sistemin entegre edilmesiyle beraber, komisyoncular ve tüccarlar Hal Kayıt Sistemi'ne yaptığı bildirimlerdeki miktar ve fiyat bilgilerinden farklı olarak fatura ve müstahsil makbuzu düzenleyemeyecek. Bu sayede etkin bir kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor.
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