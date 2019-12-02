Asgari ücret buluşması! Asgari ücrete yapılacak zam için görüşmeler başlıyor
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Net 2 bin 20 lira olan asgari ücrete 1 Ocak’ta yapılacak zam için görüşmeler başlıyor. Türk-İş ‘2 bin 578 liralık yaşam maliyeti’, işveren ‘denge gözetilsin’ diyor.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkİş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
TİSK yönetimi ise yeni ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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