Gençlere müjde! KYK borçlarına yapılandırma geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı KYK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışma heyecan yarattı. Faizlerin silinmesi, taksitlerin artırılması seçenekler arasında.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.
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