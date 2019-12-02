02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gençlere müjde! KYK borçlarına yapılandırma geliyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
GENÇLERE MÜJDE! KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK

’ın açıkladığı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışma heyecan yarattı. Faizlerin silinmesi, taksitlerin artırılması seçenekler arasında.

'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu () borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN