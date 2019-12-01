Singapur’a Türk teknolojisi
Giriş Tarihi: 01.12.2019
Türkiye, Bilişim Vadisi öncülüğünde, dünyanın en büyük finansal teknoloji fuarına ilk kez ülke katılımı gerçekleştirildi. Singapur FinTech Festivali'ne Türk Teknoloji Pavilyonu markası altında katılan 14 Türk firması uluslararası bir çok şirketle kurduğu bağlantılar ile yurda geri döndü.Türkiye, Bilişim Vadisi öncülüğünde, dünyanın en büyük finansal teknoloji fuarına ilk kez ülke katılımı gerçekleştirildi. Singapur FinTech Festivali'ne Türk Teknoloji Pavilyonu markası altında katılan 14 Türk firması uluslararası bir çok şirketle kurduğu bağlantılar ile yurda geri döndü. 130 ülkeden 60 binden fazla katılımcının ziyaret ettiği etkinlik, firmalarımıza sadece Singapur'a değil, Asya-Pasifik bölgesine de açılmak için önemli fırsatlar sundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekliye faizsiz 6 bin 62 TL!
- Büyüme rakamları açıklanıyor
- Ev kadınlarına emeklilik müjdesi!
- Gıda komitesi toplandı
- Çelik ihracatı ödül getirdi
- Bakan açıkladı: TANAP'ın Avrupa yolculuğu başlıyor
- Balondan 75 milyon dolar
- Koç ve ortağı kazandı küçük yatırımcı kaybetti
- Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı
- Gaza gelmeyin paranızı koruyun!
Daha Fazla Gör
- UFO sanılmıştı! Rusya'daki ışık huzmesinin gizemi çözüldü
- Trump satın almak istemişti! Danimarka'da Grönland paniği...
- Son dakika: ABD'de uçak kazası: Ölüler ve yaralılar var
- İran'a "INSTEX'li" ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek?
- İstanbul Fatih'te silahlı saldırı! Yaralılar var
- Kayseri'de deşhet! Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü
- Son dakika: Kayseri'de vatandaşları sokağa döken olay! Park halindeki araç...
- İzmir'de çalındı! Manisa'da bulundu
- İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
- İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yağmur ve kar yağışı için saat verildi!
- 1 Aralık Dünya AIDS günü! AIDS nedir, belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?
- 30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV