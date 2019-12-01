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Singapur’a Türk teknolojisi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019
SİNGAPUR’A TÜRK TEKNOLOJİSİ

, öncülüğünde, dünyanın en büyük finansal teknoloji fuarına ilk kez ülke katılımı gerçekleştirildi. FinTech Festivali'ne markası altında katılan firması uluslararası bir çok şirketle kurduğu bağlantılar ile yurda geri döndü.

Türkiye, öncülüğünde, dünyanın en büyük finansal teknoloji fuarına ilk kez ülke katılımı gerçekleştirildi. Singapur FinTech Festivali'ne markası altında katılan firması uluslararası bir çok şirketle kurduğu bağlantılar ile yurda geri döndü. 130 ülkeden 60 binden fazla katılımcının ziyaret ettiği etkinlik, firmalarımıza sadece 'a değil, Asya-Pasifik bölgesine de açılmak için önemli fırsatlar sundu.

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