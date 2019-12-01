01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Çelik ihracatı ödül getirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019
ÇELİK İHRACATI ÖDÜL GETİRDİ

Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı. 2018 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, ve ÇOLAKOĞLU oldu.

Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı. 2018 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu. Ödül kazanan tüm firmaları tebrik eden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün tüm engellemelere rağmen yoluna devam edeceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN