Çelik ihracatı ödül getirdi
Giriş Tarihi: 01.12.2019
Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı. 2018 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu.Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı. 2018 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu. Ödül kazanan tüm firmaları tebrik eden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün tüm engellemelere rağmen yoluna devam edeceğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan açıkladı: TANAP'ın Avrupa yolculuğu başlıyor
- Gıda komitesi toplandı
- Gaza gelmeyin paranızı koruyun!
- Singapur’a Türk teknolojisi
- Ev kadınlarına emeklilik müjdesi!
- Emekliye faizsiz 6 bin 62 TL!
- Balondan 75 milyon dolar
- Büyüme rakamları açıklanıyor
- Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı
- Koç ve ortağı kazandı küçük yatırımcı kaybetti
Daha Fazla Gör
- UFO sanılmıştı! Rusya'daki ışık huzmesinin gizemi çözüldü
- Trump satın almak istemişti! Danimarka'da Grönland paniği...
- Son dakika: ABD'de uçak kazası: Ölüler ve yaralılar var
- İran'a "INSTEX'li" ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek?
- İstanbul Fatih'te silahlı saldırı! Yaralılar var
- Kayseri'de deşhet! Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü
- Son dakika: Kayseri'de vatandaşları sokağa döken olay! Park halindeki araç...
- İzmir'de çalındı! Manisa'da bulundu
- İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
- İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yağmur ve kar yağışı için saat verildi!
- 1 Aralık Dünya AIDS günü! AIDS nedir, belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?
- 30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV