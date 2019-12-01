Gıda komitesi toplandı
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
Gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında alınan tedbirler üç bakanın katılımıyla Gıda Komitesi toplantısında ele alındı. Toplantıya Bakan Albayrak'ın dışında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bürokratlar katıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Albayrak, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." açıklamasında bulundu. Toplantıya Bakan Albayrak'ın dışında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bürokratlar katıldı.
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