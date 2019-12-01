01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Gıda komitesi toplandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
GIDA KOMİTESİ TOPLANDI

Gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında alınan tedbirler üç bakanın katılımıyla Gıda Komitesi toplantısında ele alındı. Toplantıya Bakan Albayrak'ın dışında ve ile bürokratlar katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Albayrak, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." açıklamasında bulundu. Toplantıya Bakan Albayrak'ın dışında ve ile bürokratlar katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN