01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İSO’dan 20 bin fidan

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019
İSO’DAN 20 BİN FİDAN

() yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği 20 bin projesi ile "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine destek olmayı amaçlıyor.

İstanbul Sanayi Odası () yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği 20 bin projesi ile "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine destek olmayı amaçlıyor. Bugüne kadar 41 bin fidan dikimi gerçekleştiren İSO'nun yeni projesi kapsamında Başkan Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda Meclis üyelerinin katılımıyla Şile-Sofular bölgesinde gerçekleşen törende ilk fidanların dikimi yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN