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Formasyon değişiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019
FORMASYON DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " ile birlikte yeni nesil bir öğretmen yetiştirme kurumu modelleme çalışmasını yılbaşından önce ilan edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " ile birlikte yeni nesil bir öğretmen yetiştirme kurumu modelleme çalışmasını yılbaşından önce ilan edeceğiz" dedi. Bakan Selçuk, her dileyene, pedagojik formasyon vermekle sağlıklı bir yol almanın mümkün olmadığını belirterek, "Pedagojik formasyon içeriği ve yaklaşımı için çok işlevsel görünmüyor. Bunun yeniden çerçevelenip, öğretmenlik hakkı kazanan gençlerimize ücretsiz olarak verilmesi lazım" dedi.

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