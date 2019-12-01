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Büyüme rakamları açıklanıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019
BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

Yarın ekonomisine dair 3. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Öncü göstergeler, yıllık bazda pozitif bir büyüme rakamının geleceğine işaret ediyor.

Yarın ekonomisine dair 3. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Öncü göstergeler, yıllık bazda pozitif bir büyüme rakamının geleceğine işaret ediyor. Faizlerin gerilemesi ve döviz kurlarında dalgalanmanın azalması, 3. çeyrekte piyasaların belli oranda canlanmasının önünü açtı. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0,2 ile yüzde 1,9 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0,1, en yüksek yüzde 0,8 oldu. Türkiye ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.

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