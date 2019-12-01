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Balondan 75 milyon dolar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
BALONDAN 75 MİLYON DOLAR

'da balonları, bölgede sektöründe önemli bir konuma geldi. Günde ortalama 150'ye yakın sıcak hava balonunun uçuş yaptığı Kapadokya'da turistler günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor.

Kapadokya'da balonları, bölgede sektöründe önemli bir konuma geldi. Günde ortalama 150'ye yakın sıcak hava balonunun uçuş yaptığı 'da turistler günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Bu yıl sonuna kadar 75 milyon dolarlık bir ekonomik getiri sağlaması beklenen sıcak hava balon turları, yabancılar kadar yerli turistin de ilgisini çekiyor.

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