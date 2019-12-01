Koç ve ortağı kazandı küçük yatırımcı kaybetti
Giriş Tarihi: 01.12.2019
UNICREDIT ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi Bankası ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.UNICREDIT ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi Bankası ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı. İmzalanan anlaşmalar, her iki ortak lehine önemli maddeler içerirken, borsadaki küçük hissedarların ise mağduriyetine neden oldu. Anlaşma kapsamında Yapı Kredi Bankası hisseleri için 2.12 TL ile borsadaki fiyatı olan 2,40 TL'nin yüzde 11 altında değer biçildi. Borsa defter değerinin yarısından işlem gören Yapı Kredi Bankası'nın 0.45 çarpanla satılması akıllarda soru işareti doğurdu. Koç Holding, Yapı Kredi'de doğrudan yüzde 9.02, dolaylı yüzde 40.97 paya sahip olacağından çağrı zorunluluğu olmayacak. UniCredit ortaklık anlaşmasını feshetmesi nedeniyle Koç Holding'e 570 milyon TL fesih bedeli ödeyecek. UniCredit Türkiye'de 2,5 yıl pay sahibi olamayacak. UniCredit Yapı Kredi'de sahip olduğu hisseleri 15 Kasım 2021 tarihine kadar, hizlandırılmış talep yöntemiyle piyasada satabilecek.
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