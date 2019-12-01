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Koç ve ortağı kazandı küçük yatırımcı kaybetti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019
KOÇ VE ORTAĞI KAZANDI KÜÇÜK YATIRIMCI KAYBETTİ

UNICREDIT ve , ve 'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.

UNICREDIT ve , ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı. İmzalanan anlaşmalar, her iki ortak lehine önemli maddeler içerirken, borsadaki küçük hissedarların ise mağduriyetine neden oldu. Anlaşma kapsamında Yapı Kredi Bankası hisseleri için 2.12 TL ile borsadaki fiyatı olan 2,40 TL'nin yüzde 11 altında değer biçildi. defter değerinin yarısından işlem gören Yapı Kredi Bankası'nın 0.45 çarpanla satılması akıllarda soru işareti doğurdu. , Yapı Kredi'de doğrudan yüzde 9.02, dolaylı yüzde 40.97 paya sahip olacağından çağrı zorunluluğu olmayacak. ortaklık anlaşmasını feshetmesi nedeniyle Koç Holding'e 570 milyon TL fesih bedeli ödeyecek. UniCredit 'de 2,5 yıl pay sahibi olamayacak. UniCredit Yapı Kredi'de sahip olduğu hisseleri 15 Kasım 2021 tarihine kadar, hizlandırılmış talep yöntemiyle piyasada satabilecek.

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