Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Türkiye '2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz ve bunun için çalışmalarızı devam ettiriyoruz" dedi.
Türkiye 2023 Zirvesi panelinde konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "Dünya ticaret savaşları içinde biz de büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.
Türkiye'nin çeşitli önlemler aldığını belirten Bakan Pekcan, "Biz de misilleme önlemleri alıyoruz. En çok misilleme önlemi alan 3. ülkeyiz. Stratejik büyüme hedefleri ülkeler tarafından açıklanmaktadır. Bizim de ülke olarak teknoloji olarak yüksek katma değer ihracatını artıracak adımlar atma yönünde girişimlerimiz sürüyor. Türkiye olarak dünya ekonomisini ve günlük yaşantımızı kökten değiştirecek büyük dönüşümü ülkemiz açısından fırsata dönüştürmek istiyoruz. İhracat ana planımızı hazırladık. İhracattan alan payı artıracak tedbirler alıyoruz. Türkiye'nin küresel ihracatta yapmış olduğumuz yüksek teknoloji ürün payı yüzde 3,5 seviyesinde, bunu artırmak için girişimlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.
17 ÜLKE SEÇİLDİ
MEB ile birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirten Pekcan, "Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İhracattan alacağımız payı artıracak tedbirler alıyoruz. İhracat hedef planında 17 ülkeyi seçtik. İhracatı tabana yaymak için 14 ilde E-ticaret eğitimi verdik. MEB ile ortak dış ticaret meslek liseleri projeleri yürütüyoruz." dedi
Bakan Pekcan, "Akıllı ihracat platformunu geliştireceğiz. İthalatta da dijitalleşmeye gideceğiz. Gümrük işlemlerinde takibi kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.
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