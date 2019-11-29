Bakan Albayrak duyurdu! Yerli reyting şirketimiz kuruldu
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu." açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada;
"Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." dedi.
TÜRKİYE 'BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ' AVLADI
Analistler, başta kredi riski olmak üzere risklerin objektif, bağımsız ve sistematik ölçümünün yapılabilmesi ve derecelendirme alanında karşılaştırılabilir bir referans oluşturmada JCR Avrasya'nın önemli rol oynayacağını vurguladı.
"MİLLİ" BİR REYTİNG ŞİRKETİ
Kredi derecelendirme alanında sıfırdan bir şirket kurma yerine Türk finans sektörünün öncü kurumları aracılığıyla JCR Avrasya'nın çoğunluk hisselerini satın alan Türkiye, hem zaman ve maliyet avantajı yakaladı, hem de uluslararası piyasalarda kredibilitesi olan "milli" bir reyting şirketine sahip oldu.
MEVCUT ORTAKLIK DEVAM EDECEK
Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
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