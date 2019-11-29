Sözcü'den Türkiye ekonomisi hakkında kara propaganda!

Türkiye ekonomisinin kötüye gitmesi için ellerini ovuşturanlar ve dolar 10 TL olacak diye tahmin yaparak piyasaları manipüle etmek için uğraşan sözde ekonomistler istedikleri olmayınca iyice çıldırdı. Türk ekonomisi başarılı hamlelerle giderek güçlenirken, ekonomik tetikçiler de saldırmayı sürdürüyor. Yalan haberin merkezi Sözcü Gazetesi'nin ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, “Ekonomimiz bütün nalları topladı” diyerek Türkiye’nin iyiye doğru giden ekonomisine karşı karalama yapmaya çalıştı ama gerçek bilgilerin hepsi onu yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, işsizliğin düşeceğini, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyeye indirileceğini, ekonomik açıdan hedeflenenden daha ileride olduklarını söyledi. CHP'nin yayın organı Sözcü Gazetesi'nin yazarı Murat Muratoğlu ise bugünkü "Ekonomi toparlanıp gitti" başlıklı köşe yazısında tam bir kara propaganda yazısı kaleme aldı.

Muratoğlu yazısında' "Oğlum oradan 2020 yılı için yüzde 8.5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 için de yüzde 4.9 enflasyon paketle… Saray'dan Berat Bey'in siparişi, biraz acele… Verileri toplayan kurum, açıklamayı yapan Berat Albayrak'a bağlı olduğundan tarafsızlığının ve güvenilirliğinin kalmadığını biliniyor" dedi.

EKONOMİ İYİYE GİDERKEN KARALAMA YAPTI

Muratoğlu, iyiye giden Türkiye ekonomisi üzerinden kara propagandasını yapmak için yazısında "Verileri toplayan kurum, açıklamayı yapan Berat Albayrak'a bağlı olduğundan tarafsızlığının ve güvenilirliğinin kalmadığını biliniyor. Kendi yazıyor, kendi çiziyor, kendi açıklıyor, kendi inanıyor!" dedi. Bir kamuoyu araştırma şirketi Avrasya Anket'in enflasyon rakamlarını köşesine taşıyan Muratoğlu, yazısında "Hamdolsun ekonomimiz bütün nalları topladı!"ifadesini kullandı.

"FAİZ ORANLARI BELİRGİN GERİLEDİ"

Sözcü yazarı ekonominin kötü gidişatını ileri sürerken son gelişmeler ve verilerin hepsi onu yalanladı. Merkez Bankası, bugün yayınlanan Finansal İstikrar Raporu'nda faiz oranlarının gerilediğini, enflasyondaki düşüşün ön plana çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

"HESAPLANAN ENDEKSİN TARİHSEL ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Kredi arz ve talep koşullarında kaydedilen iyileşmeyle kredi büyümesi canlanarak iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklemeye başladığının altı çizilen raporda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elindeki bütün politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam etmektedir" açıklamalarında bulunuldu.

Ayrıca makrofinansal görünümün 2019 yılı başından itibaren iyileşmeye başladığı, söz konusu eğilimin haziran ayından itibaren belirginleştiği ve 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ise hesaplanan endeksin tarihsel ortalamanın üzerine çıktığı açıklamalarına yer verildi.

"TÜRKİYE 2020'DE DAHA FAZLA İSTİKRAR KAZANABİLECEK!"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişen Avrupa ülkelerinin görünümüne ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı. Bu raporda, Türkiye'nin gelecek yıl daha fazla istikrar kazanabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca ekonomide toparlanmanın devam etmesinin, enflasyonun düşmesinin ve cari açığın kontrol altında kalmasının beklendiği bilgilerine de yer verildi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK: "İŞSİZLİK DÜŞECEK!"

Bakan Albayrak dünkü açıklamalarında, 2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olmasının tahmin edildiğinden söz etmişti. Ekonomide, para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğinden bahsetmişti. Bakan Albayrak, "Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir. Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede. 2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek" demişti.

"HEDEFLENEN NOKTADAN İLERİDEYİZ"

Bakan Albayrak, ekonomik açıdan hedeflenen daha ileride olduklarını belirtirken, tasarruflarla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu: "25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık 2,5 milyar lira tasarruf sağlanmıştır. Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak. İvme finansman paketiyle 33 milyar lira kredi firmaların imkânına sunuldu. 2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3'ün altında tutmayı hedefliyoruz" ifade etmişti.

"KREDİ HACMİ 367 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Ayrıca Bakan Albayrak, hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştığını ifade etmişti. Açıklamasında Bakan Albayrak, "KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandığından da bahsetmişti.