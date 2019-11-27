Bakan Berat Albayrak: “Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak. 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak komisyonda sunum yaptı.
"MB VE KAMU BANKALARI TARİHİNİN EN BÜYÜK KARINI AÇIKLAYACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak. 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi.
"TÜRKİYE YÜZDE 4-5'LERDE BÜYÜYECEĞİ SON ÇEYREĞE GİDİYOR"
"Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde" diyen Albayrak, "Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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