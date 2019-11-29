Şanlıurfalı çocuklara sürpriz
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Uzun yıllardır çeşitli yerel, amatör ve üniversite kulüplerine verdiği desteği sürdüren Doğa Sigorta, bu kez Şanlıurfa'nın başarılı 10 genç basketbolcu adayını 2 gün boyunca İstanbul'da ağırladı.Uzun yıllardır çeşitli yerel, amatör ve üniversite kulüplerine verdiği desteği sürdüren Doğa Sigorta, bu kez Şanlıurfa'nın başarılı 10 genç basketbolcu adayını 2 gün boyunca İstanbul'da ağırladı. Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik yöneticileri ile bir araya gelen 12-14 yaş aralığındaki kız-erkek çocuk grubu, takım ile antremana çıkmanın heyecan ve gururunu duyup, unutulmaz bir deneyim yaşadı.
ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ
Çocuklar, ertesi gün de Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol maçını Doğa Sigorta'nın locasında yöneticiler ile izledi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın tek tek sohbet ettiği çocuklar, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile de tanışma fırsatı yakaladı. Çocukların birçoğu İstanbul'u ilk kez görme fırsatı yakalarken, kendileri için özel hazırlanmış tekne turu ile Boğaz keyfi yapıp, şehrin tarihi ve önemli yapıtlarını da görme fırsatı buldu. Bu ziyaret sonrası, hayallerine hayaller katıldığını belirten genç basketbolcular; hedeflerine ulaşmak için çok daha motive olduklarını söyledi.
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