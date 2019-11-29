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BES, genç nüfusla büyüyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
BES, GENÇ NÜFUSLA BÜYÜYECEK

Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'nin yolculuğunda avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını söyledi. Sincek, "Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki; insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i istiyor" dedi.

Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'nin yolculuğunda avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını söyledi. Sincek, "Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki; insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i istiyor" dedi.

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