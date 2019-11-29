29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kuzu Effect’in AVM’si açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
KUZU EFFECT’İN AVM’Sİ AÇILDI

’un Oran’da hizmete açtığı Kuzu Effect , 35 bin metrekare kiralanabilir alanda 102 seçkin marka, kafe ve restoranlara ev sahipliği yapıyor.

KUZU Grup'un Ankara'da İdaresi'yle birlikte hayata geçirdiği Kuzu Effect projesinde yer alan Kuzu Effect , açıldı. Çankaya Oran'da yükselen, orman ve Eymir Gölü manzarasına sahip proje, Mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. 35 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan Kuzu Effect AVM, 102 marka ile kafe ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, İstanbul'un en iddialı projesi Sea Pearl Ataköy'ün ardından 'nın da en iddialı projesi Kuzu Effect'i hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kuzu Effect AVM ile hükümetimizin özellikle üzerinde durduğu istihdama önemli katkı sağlayarak yaklaşık bin 150 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Tüm bunların ötesinde yurt dışında üstlendiğimiz projelerle de ülkemize döviz kazandırıp, istihdama önemli katkı sağlıyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN