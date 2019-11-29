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İkinci el araç iade edilebilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
İKİNCİ EL ARAÇ İADE EDİLEBİLİR

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyuculardan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İkinci el araç aldım ama arızalı çıktı. Bundan sonra neler yapabilirim?
İkinci el almak, pek çok kişi için avantajlı durum olarak kabul edilir. Kişinin isteğine göre şekillenen ekspertiz raporu, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı, araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz. Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15'inci Maddesi'nde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümde, aracın; araç alım-satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, aracın 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.


TAKVİM

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