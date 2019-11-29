29 Kasım 2019, Cuma
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Ekonomik güven endeksi arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

güven endeksi, Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 1.7 oranında yükselerek 89.8'den 91.3'e ulaştı. artış; tüketici, reel kesim () ve hizmet sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi, Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 1.7 oranında yükselerek 89.8'den 91.3'e ulaştı. artış; tüketici, reel kesim () ve hizmet sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

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