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Forbes açıkladı! 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi Kerem Özmen

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
FORBES AÇIKLADI! 30 YAŞ ALTINDA DÜNYANIN EN İYİ GİRİŞİMCİSİ KEREM ÖZMEN

2012'de New-York'ta Kairos adlı finans şirketini kuran , Forbes tarafından 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi olarak tanıtıldı.

Dünyaca ünlü iş kadını Eren Özmen, yıllar önce ABD'de Corporation adlı havacılık şirketini açtı. ile çalıştı. 1.4 milyar dolarlık bir servet kazandı. Oğlu da kendisini örnek aldı. 2012'de New-York'ta Kairos adlı finans şirketini kuran Kerem Özmen, Forbes tarafından 30 yaş altında dünyanın en iyi girişimcisi olarak tanıtıldı.




Forbes dergisi, başarılı genci şöyle tanımladı: Geleceğin mesleğini icra ediyor...

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