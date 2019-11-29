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THY 120 milyon yolcuya koşuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
THY 120 MİLYON YOLCUYA KOŞUYOR

Başkanı , 9. 'nde yaptığı konuşmada, "500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

THY Başkanı İlker Aycı, 9. 'nde yaptığı konuşmada, "500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

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