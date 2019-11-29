Yaşam kulüpleri dünyası yenilendi

Vakıf Emeklilik müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu 'Yaşam Kulüpleri' hizmetlerinin kapsamını yeni ek hizmetlerle genişletti. Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, "Müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu 'Yaşam Kulüpleri' hizmetlerinin kapsamını yeni ek hizmetlerle genişletti. Genel Müdür Yardımcısı"Müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.