Yaşam kulüpleri dünyası yenilendi
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Vakıf Emeklilik müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu 'Yaşam Kulüpleri' hizmetlerinin kapsamını yeni ek hizmetlerle genişletti. Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, "Müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.Vakıf Emeklilik müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu 'Yaşam Kulüpleri' hizmetlerinin kapsamını yeni ek hizmetlerle genişletti. Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, "Müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
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